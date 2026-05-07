タレントの南明奈が７日、第１８回ベストマザー賞２０２６のタレント部門を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。３歳の長男を育てる南は、受賞が決まってすぐに夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優に報告し「シンプルに『良かったね』って言ってくれました」と笑顔がはじけた。食事に関するこだわりにも言及。「苦手な食材を無理に食べさせることはしていません。『これはにんじんだよ』、『卵焼きだよ』って、食材や料理