お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんが７日に自身のインスタグラムを更新し、朝ご飯を公開した。クロちゃんは「朝ごはんシャケ定食（ご飯少なめ）」とつづると、定食の写真をアップ。「ご飯少なめ」と言いつつ、蓋の閉まった大きなおひつが不自然？に写っている。この投稿には「なんで蓋したままなの？」「おひつの中に米隠してあるだろ」「米卒業は？」「米はやめたしん！早くも撤回！」「いっその事、どんぶり