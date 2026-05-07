ソフトバンクは７日、大関友久投手の出場選手登録を抹消した。６日の西武戦では２回に１イニング８失点を喫するなど、５回８失点で３敗目を喫していた。小久保監督は「大関は１回（出場選手登録を）抹消します。開幕ローテ６人のうち３人がいなくなった。ローテを新しくつくり直す段階ですね。入ってくる選手にはチャンス」と話していた。