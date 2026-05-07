2026年4月7日（火）発売の雑誌『InRed（インレッド）』5月号には、大人気のColeman（コールマン）コラボ「アルミバッグ＆トートバッグ」の豪華2点セットが付録として登場！（写真）保冷・保温機能付き♪【Coleman付録バッグ2点セット】セットで使えるのはもちろん、それぞれ単体でも活躍してくれそうな実用性の高いアイテムです。今回は、デザインやサイズ感、使い勝手などを詳しくレビューします♪【Coleman付録】「アルミバッグ