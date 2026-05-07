映画監督の安藤桃子氏が７日、第１８回ベストマザー賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。現在１児（１１）の母。受賞理由として、自然体で柔軟な生き方への共感や、高知での生活、等身大な子育てが挙がった。「感無量で泣きそうになるくらい、素晴らしい賞。人生のトップ３に入る驚いたこと」だと感激した。産後のエピソードとして、「閉鎖的な病室から出て『こんなにも世の中にはお母さんがいたんだ』と驚き、『す