サッカーＪ２・Ｊ３百年構想リーグで、松本山雅FCは6日夜、アウェーで岐阜と対戦。3得点の快勝で連敗を4で止めました。前節から中2日での連戦となった松本山雅は、スタメン8人を入れ替えて試合に臨みました。直近4試合は複数得点が奪えず、PK負けを含め4連敗中の山雅でしたが、この試合は攻撃陣が爆発します。まずは前半43分、右サイドの佐相からのクロスに藤枝が打点の高いヘディングで合わせ先制すると、折り