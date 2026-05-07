俳優の大河内奈々子（48）が、2023年に離婚していたことが分かった。7日、オリコンニュースの取材に対し、所属事務所が「離婚は事実です」と認めた。【写真】「2人とも美しい」「変わらずかわいい〜」小沢真珠＆大河内奈々子の再会2ショット大河内は、1977年6月5日生まれ、東京都出身。15歳の頃から雑誌『SEVENTEEN』（集英社）でモデルとして活躍。1996年、映画『岸和田少年愚連隊』で俳優として活動を開始。主演を務めたフジ