オールデイダイニングレストランbillsでは、2026年4月22日(水)より春夏新作メニューの提供が始まりました。2026年の春夏メニューのテーマは ｢シドニーから届く、気取らない探究心｣だそうです。また、ドリンクではおしゃれなノンアルコール(モクテル)も登場しています。一足早く、試食会に参加してきましたので紹介していきます。 春夏新作メニュー 2026年4月22日(水)より始まっ