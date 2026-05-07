NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。巨人の竹丸和幸投手を登録抹消しました。竹丸投手は前日6日のヤクルト戦で先発のマウンドに上がると、初回に並木秀尊選手に初球を捉えられ、先頭打者HRを被弾。さらにタイムリーを浴び、いきなり2点を先制されます。その後は6回にソロホームランを被弾すると、7回には2アウト2・3塁から2点タイムリー三塁打を許すなど5失点でマウンドを降りました。ここまで6試合に先発し、4勝2敗、防御率2.88