NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。ヤクルトは赤羽由紘選手の出場選手登録を抹消しました。6年目の赤羽選手は、今季開幕1軍スタート。ここまで25試合で打率.271、2本塁打、6打点、4盗塁などを記録しています。4月28日の阪神戦ではホームランを放つも、直近4試合は出場機会がなく、今季初めての登録抹消となりました。