元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が7日、自身のインスタグラムを更新。5日のTOKYOMX系生放送番組『5時に夢中！』（毎週月〜金後5：00）を途中で退席したことを振り返った。【写真】生放送番組を“退席”→北斗晶、感謝の投稿北斗は同日の放送序盤、「娘が、嫁ですけれども、本日引退をするので、駆けつけたいと思うんですけど、引退試合に間に合わなさそうだなというくらい、生放送が終わる頃になんとなく試合