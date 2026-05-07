NPB(日本野球機構)は7日の公示を発表。DeNAは深沢鳳介投手とマルセリーノ投手の登録を抹消しました。深沢投手は前日の広島戦に先発し、2回まで1人の走者も許さない立ち上がり。しかし3回、菊池涼介選手の1号3ランで3点を先制されると、5回には自らのエラーで追加点を許します。その後は2本のタイムリーと押し出し四球などでこの回一挙5失点。イニングの途中でマウンドを降り、敗戦投手となりました。ここまで3先発で0勝1敗、防御率