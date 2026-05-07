「第18回ベストマザー賞2026」が7日、都内で行われた。俳優部門で選出された相武紗季（40）は「私のどこがベストマザーなのか、この場に胸を張って立てるか不安でいっぱい」と明かしつつ、「この世のすべてのお母さんに尊敬を感じています。私もその1人として、子どもたちに惜しみない愛を注いで、子どもたちが大きくなった時に、子どもからベストマザーだと言ってもらえるように毎日を過ごしていきます」と語った。8歳の長男と5