【北京共同】北朝鮮の金星国連大使は6日、米ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議で、北朝鮮の核保有国の地位が根拠なく批判されていると反発する談話を出した。朝鮮中央通信が7日報じた。再検討会議では核・ミサイル開発を続ける北朝鮮への懸念が相次いで示された。北朝鮮は核兵器の増産を加速させており、約10年後には核弾頭の数で世界4位とされるフランス（290発）に並ぶ可能性があるとの見方も一部にあ