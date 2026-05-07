◇MLB レイズ3-0ブルージェイズ(日本時間7日、トロピカーナ・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が守備で躍動しました。8回のレイズの攻撃中、ノーアウト1塁の場面でフニオール・カミネロ選手がヒット性の当たりを放ちますが、サードの岡本選手がヘッドスライディングしながら打球をつかむと、即座に立ち上がって送球。好守備でこの回最初のアウトを奪います。さらにこの回ツーアウト1・2塁の場面では、サード側のファウルゾ