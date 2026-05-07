巨人・ウィットリー投手があす8日の中日戦に先発する。前回4月30日の広島戦は6回無安打無失点ながら左足をつった影響で降板。中7日のでの登板へ向けこの日はジャイアンツ球場で調整し、「ただつっただけなので尾を引くようなことはなかった。体調は非常にいい」と順調な仕上がりを強調した。バンテリンは3月31日の中日戦で来日初先発した球場。5回6安打2失点で勝ち負けは付かず「いい球場だったからまた行くのを楽しみにしてい