俳優田中圭（41）が7日、オーストラリア・メルボルンで開催されているポーカーの大会「Aussie Millions Poker Championship」（オージーミリオン）の公式Xに登場。今後のプレー状況について触れた。田中は同大会の決勝ステージで7位に入り、賞金11万1720オーストラリアドル（約1250万円）を獲得し、話題となっていた。田中は公式Xで公開されたインタビューに登場。英語による質問に対し、通訳を介して返答した。健闘を祝福されると