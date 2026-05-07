中学1年生の長男くん（12歳）のそばから離れない…そんな“特別な存在”への愛情があふれる動画が、SNSで話題を集めています。【写真】中1息子くんにだけ、べったり甘える猫さん注目を集めているのは、保護猫兄妹「ろくちゃん」と「はなちゃん」の日常を発信するアカウント、飼い主のろくはなさん（@roku_hana322）の投稿です。動画には、長男くんの腕にぴったりと寄り添い、なでられながら“ふみふみ”するろくちゃんの姿が映し出