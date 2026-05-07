犬を家族の一員として迎えることで、人生が変わったと感じる人は多いようです。そんな実体験を描いた漫画『ペットショップで売れ残りだった犬を買った時の話?』と『【続:売れ残った犬飼育日記】犬の謎仕草』（作：弾正よしかげさん）がSNS上で話題を集めています。【漫画】『ペットショップで売れ残りだった犬を買った時の話?』（全編を読む）物語の始まりは、作者が子供時代に精神的な不調から学校へ通えない時期が続いていた頃の