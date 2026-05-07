“Driving Lounge”を掲げた新世代ラグジュアリーSUVレクサスは2026年5月7日、新型電動SUV「TZ」を世界初公開しました。日本市場では2026年冬頃の導入を予定しており、ブランド初となる3列シート仕様のBEVとして、早速ネット上では多くの反響が集まっています。今回登場したTZは、レクサスが掲げる次世代ラグジュアリーの方向性を色濃く反映したモデルです。【画像】これが“世界初公開”のレクサス新型「大きな“四駆SUV”」