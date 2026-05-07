鈴木おさむが脚本・演出を手がけ、田中圭が主演を務める舞台『母さん、ラブソングです。』が、7月より東京、仙台、名古屋、上田、大阪の5都市で上演されることが決定した。 参考：田中圭、40代に突入した今思うこと年齢を重ねて掴んだ芝居の“手応え”とこれから 本作は、2024年に放送作家を引退した鈴木による書き下ろし。田中が主演を務めるほか、共演に矢崎広を迎えた二人芝居となる。かつてヒットを飛ばしたものの現在