私（ミサキ、30代前半）は夫（リョウ、30代前半）と息子（カイト）との3人暮らし。産後しばらくの間、母（ルリコ、70代）が泊まり込みでサポートしてくれました。母は積極的に買い物や家事をしてくれたのですが、食品を管理しきれず消味期限切れになることもしばしば……。夫はその様子を振り返りながら、笑い交じりに私の実家が雑然としていて落ち着かないと話してきたのです。私は実家や母が否定されたように感じてショックを受