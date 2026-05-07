ゴルフの本格シーズンが到来！ベストスコア更新を狙う人に1打でもよくなるヒントを届けたい。そこで、2025年の国内女子ツアーのスタッツの各部門上位者にヒントを聞いた。達人ともいうべき女子プロから目からウロコのアドバイス。今回はリカバリー率で2年連続2位の河本結による、寄せワンのコツを聞いた。〈連続写真〉ヒジを高く上げたトップから頭を残すこれがパワーフェードのコツだった！◇リカバリー率とは、パーオンしな