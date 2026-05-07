＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ初日◇7日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞開幕前日に行われたプロアマを腰痛のため途中棄権した現在メルセデス・ランキング（MR）1位の佐久間朱莉は、無事、初日のプレーを終了。「忙しいゴルフをしていた」と振り返る一日だったが、なんとかイーブンパーでスコアをまとめた。【ライブフォト】韓国女王の愛称は“ハッピーキャット”“忙しさ”のきっか