プロ野球・中日は7日、郄橋宏斗投手の登録を抹消しました。郄橋投手は前日の阪神戦に登板し8回15奪三振をマークしましたが、2失点で敗戦投手となりました。今季はここまで6試合登板し1勝4敗、防御率3.20となっています。