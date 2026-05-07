プロテニスプレーヤーの園田彩乃が６日に自身のインスタグラムを更新。「練習後の福岡のマイカーちゃんと写真撮ったらいい感じに色合ってた♥東京でも車ほしいな…笑」と記し、真っ赤なミニ・クーパー・クロスオーバーとの２ショットを投稿した。園田は黒のへそ上丈のトップスに黒レギンスで、車と同じ真っ赤なスニーカーを合わせたスタイル。フォロワーからは「素敵ですね」「いい感じですね！かっこいい」「似合ってま