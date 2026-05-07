テレビ東京で7日、『カンブリア宮殿』（毎週木曜後11：06 ※『世界卓球2026』により放送日時を変更する可能性あり）が放送される。今回は次々とヒット商品を生み出す創業100年「木村石鹸工業」が登場する。【番組カット】給料は社員が自分で決める自己申告制!?ヒットを次々と生み出す木村石鹸工業大阪・八尾市に本社を構える「木村石鹸工業」がいま、次々とヒット商品を生み出している。ハンドソープや食器洗い用の洗剤「SOM