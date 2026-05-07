ＩＭＰ．の横原悠毅が出演するＳＢＳ（静岡放送）の情報番組「Ｓｏｌｅいいね！」の人気コーナー「ミッションです！横原くん」が放送された。冒頭、番組が４月から週４回から週２回の放送へと改編されたことを知らされた横原は、グループのメンバー７人全員がそれぞれ地方番組でレギュラーを抱えていることに触れ「俺だけ無くなるとか嫌っすよ」と漏らし、危機感をあらわにする場面からスタートした。ミッションは「伊豆フル