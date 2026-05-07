輝いていた。ド派手なガッツポーズを決めた西武・平沢大河内野手（２８）だ。６日の対ソフトバンク戦（ベルーナドーム）の２回１死一、三塁、ソフトバンクの先発・大関友久投手からセンターへタイムリーヒットを放った。一塁ベースを回った背番号３９にレンズを向けると、両腕を高々と上げる、ド派手なガッツポーズを決めていた。ロッテ在籍時代の彼をファインダー越しに見ている。不振やケガで思うようになパフォーマンスがで