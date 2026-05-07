新型コロナウイルス禍の観光支援事業で、大阪観光局から補助金約250万円をだまし取ったとして、大阪府警は7日、詐欺の疑いで大阪市東淀川区、会社役員西尾佳三容疑者（70）ら男2人を逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。経営する堺市のホテルの宿泊者数を約150人水増しして補助金を請求していた。他に逮捕されたのは西尾容疑者の会社の従業員で、大阪市東淀川区、小林幹史容疑者（71）。2人の逮捕容疑は共謀し、2021年1