モデルの長谷川理恵が７日、インスタグラムを更新。新たな挑戦をすることを報告した。長谷川は「皆さまへお知らせ」と切り出し「この度私の母の料理を継承する運びとなりました」と報告。長谷川の母は「料理研究家で今現在も鎌倉で料理教室をしています」といい「８０歳になった母の料理を継承する時が来たんじゃないかと、夫の一言がきっかけで決心しました」と記した。「記念すべき第一回目のキックオフは母の生まれ育った