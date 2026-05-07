かつて、男たちは歴史小説で「生き方」を学んだ。とりわけ司馬遼太郎の作品に登場する人物たちは、時代の閉塞を打ち破る“理想のリーダー像”として、多くの読者を魅了してきた。『竜馬がゆく』の坂本龍馬、『坂の上の雲』の秋山真之や正岡子規。彼らは既存の枠組みにとらわれず、信念と行動力で時代を切り開く存在として描かれる。【こちらも読む】本田宗一郎氏に松下幸之助氏も…なぜ成功している人は掃除を大事にしているのか