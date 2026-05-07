【私が生きるクスリ】【写真】片岡鶴太郎さん 57歳でヨガに出合う「震えるほど感動しました」由紀さおりさん（歌手／79歳）安田祥子さん（歌手／84歳）童謡を歌うデュオとして活躍する由紀さおり・安田祥子姉妹。童謡コンサートをスタートさせてから今年で40周年を迎えたが、姉妹ともに元気な秘訣を伺った。◇◇◇由紀私には「家訓」にしている母の言葉があります。戦国武将、山中鹿之助が言ったという「憂きこ