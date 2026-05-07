トランプ米大統領は現地６日に「イランは核兵器を持ってはならず、実際に持つことはない。彼らもこの点に同意した。24時間のあいだに非常に良い対話を交わした。合意に至る可能性が非常に大きい」と述べた。しかし、これまでイランは核開発放棄について非常に強く抵抗してきた。イランがトランプ米大統領の発言したことを否定するようであれば、米国のイラン攻撃再開が懸念され、「有事のドル買い」が広がる可能性がある。