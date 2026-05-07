今年の夏に行われる長野県知事選挙を巡り、現職の阿部守一知事は7日、県庁で取材に応じ、進退を5月13日に明らかにするとしました。阿部守一知事「連休中も自分自身しっかり熟慮してきております。13日に記者会見を開いて、私の考えをしっかり県民の皆さまにお伝えしていきたいと思っております」現在4期目で、去年8月には長野県知事として初めて全国知事会長に選出され、その任期は来年9月までとなっています。阿部知事は、支援者