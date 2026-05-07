映画監督の安藤桃子さんが代表を務める高知市のキネマミュージアムに桃子さんの妹・俳優の安藤サクラさんが登場しました。5月5日、キネマミュージアムの舞台あいさつに登場した俳優の安藤サクラさん。■安藤サクラさん「レッドカーペットも敷かずにふわっとこうやって近所の駄菓子屋に来る感覚で来られる映画館はやっぱりここだなっていう。家族の井戸端会議にお招きしてる感じ」キネマミュージアムでは5