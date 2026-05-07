俳優・窪塚洋介が、４７歳の誕生日を迎えた。窪塚は７日に自身のインスタグラムを更新し、「今年もすでにたくさんのお祝いのメッセージありがとうございます」と書き出すと、「ご両親様，並びにご先祖様たちこの地この国、この時代に産んでいただき光栄至極。感謝の氣持ち毎年更新しております４７歳もマイペースにフルスロットル時速３６９ｋｍで面白がって生きます」と、感謝と意気込みを言葉で示した。そして、