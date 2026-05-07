中日は７日、高橋宏斗投手の出場選手登録を抹消した。６日の阪神戦（バンテリンドーム）に先発し、８回を２失点で自己最多となる１５奪三振をマークするも、味方の援護に恵まれず、４敗目を喫した。登板翌日のこの日は、バンテリンドームで行われた投手練習に参加。ノックを受けるなど、軽めの調整を行った。エースとして信頼を置く井上監督は、シーズン中も「どんなにアレだったりしても、１年間投げきっていくようなものは