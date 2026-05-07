女優の相武紗季が７日、第１８回ベストマザー賞を受賞し、都内で行われた授賞式に出席した。１６年に結婚し、長男（８）、長女（５）の２児の母。受賞は子どもたちに報告したが「私でいいのかなって不安があった時に報告したら、息子は『こんなにたくさん怒るママでももらえるのかな。確認した方がいいんじゃないか』って。『お母さんも確認してみるね。お声がけしてもらったからには胸を張ってここ（授賞式）に立ちたい』と伝