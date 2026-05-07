◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第１日（７日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）プロ１６年目で初優勝を狙う３２歳の福山恵梨（松辰）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６８をマークし、単独首位でホールアウトした。出だし１番は３メートルに寄せ、２番は約１５メートルのロングパットをねじ込んで２連続バーディー発進。９番は７メートル、１