６日、浙江省湖州市徳清県の下渚湖トキ繁殖研究基地で誕生した同省千羽目のトキのひな。（徳清＝新華社配信／謝尚国）【新華社杭州5月7日】中国浙江省湖州市徳清県の下渚湖トキ繁殖研究基地で6日、今年人工ふ化した29羽目のトキが誕生し、省内に生息するトキの個体数は千羽を超えた。「東方の宝石」と呼ばれるトキは絶滅危惧種で、同県は2008年に陝西省からトキ10羽を移送して以来、生息域外保全と野生個体群の再生に力を入れ