◇出場選手登録抹消【ソフトバンク】大関友久投手【楽天】前田健太投手、中込陽翔投手、渡辺翔太投手【ロッテ】愛斗外野手【DeNA】深沢鳳介投手、ハンセル・マルセリーノ投手【巨人】竹丸和幸投手【中日】高橋宏斗投手【ヤクルト】赤羽由紘内野手