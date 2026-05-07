巨人・村田善則バッテリーチーフコーチが7日、右肩の違和感で離脱中の山崎伊織投手について「全く投げられない状態じゃないんで。何て言うんですかね、一進一退の中のことかなと思います。だからもの凄く大きなことが起こってるわけではない」と現状を説明した。山崎は3月15日に右肩のコンディション不良のため故障班に合流。リハビリを経て今月3日のファーム・リーグの広島戦で復帰登板を迎えたが、わずか2球で降板。自らベン