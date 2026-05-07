「ブラックマヨネーズ」吉田敬（52）が6日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。新生活におすすめの“ベストバイ”をプレゼンした。買って良かったものについて「霜降り明星」粗品とトーク。吉田はまず、LEDライト搭載のコードレス掃除機を挙げた。ホコリやゴミが鮮明に分かるライトの効果に掃除の楽しさを覚えたようで「3日空いたら“どれぐらいなってんのかな？今”って」と目を輝かせた。また、