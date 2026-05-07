俳優の相武紗季（40）が『第18回ベストマザー賞2026』（主催・日本マザーズ協会）の俳優部門を受賞し、7日、都内で開催された授賞式に登壇した。子どもたちの将来について思うことを明かした。【全身ショット】かっこかわいい…ベージュのゆるっとジャケットで登場した相武紗季8歳長男と5歳長女の子育て中。胸を張ってこの場に立てるのかずっと不安だったといい、子どもたちに「私でいいのかな？」と聞いたそう。すると長男か