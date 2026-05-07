お笑い芸人の中山功太（45）が5日配信のABEMA「ナオキマンの都市伝説ワイドショー」に出演。約10年間にわたってイジメを受けてきた先輩芸人の存在を告白した。番組では「二面性がある人物」というテーマでトークを展開。中山は「僕の体感では10年間ぐらいずっといじめられた先輩がいる」と告白した。「その人は今むちゃくちゃ売れてますし、多分ですけど皆さんは良いイメージを持ってると思います」と世間的には悪いイメージ