楽天の前田健太投手（38）が7日、出場選手登録を抹消された。右腕は日本球界復帰後の初勝利をかけて、4度目の先発となった6日の日本ハム戦（楽天モバイル最強パーク）で5回3安打1失点の粘投。勝ち負けはつかず、「投げている感じは良かった。フォームの感覚とか、いい方向に進んでいる」と話していた。この日、本拠で行われた先発投手練習には姿を見せず、久保投手コーチは「彼だけじゃないですけど、1年間離脱せずに、しっ