刑事裁判の「再審制度」を見直しの議論がヤマ場を迎え、法案を審査する自民党の部会が7日午後、始まった。【映像】「不誠実なんだよ！」稲田議員が前回怒った瞬間（実際の様子）司会を務めた自民党の藤原法務部会長は冒頭、「議事に入る前の不規則発言につきましてはご遠慮いただきますようお願い申し上げます」と発言した。4月6日と15日の会合では、政府案に反対する稲田朋美議員らが冒頭撮影の報道カメラが退出する前に「1