ベルーナは後場急伸している。きょう午後２時２０分ごろ、２６年３月期の連結業績について、売上高が前回予想の２１４６億円から２１８０億円（前の期比３．４％増）、営業利益が１３５億円から１６４億円（同３８．０％増）で着地したようだと発表しており、好感した買いが集まっている。プロパティ事業で国内ホテル事業の売り上げが国内旅行やインバウンド需要の増加を背景に拡大したほか、販売用不動産の売却により１０