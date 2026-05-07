興研や重松製作所が大幅高となっている。世界保健機関（ＷＨＯ）が４日までに、大西洋を航行中のクルーズ船内でハンタウイルスの感染が発生し、これまでに３人が死亡したと発表。その後同ウイルスがヒトからヒトに感染した例のあるアンデスハンタウイルスという種類だったとされたことで、衛生関連銘柄として両社や日本エアーテック、プレシジョン・システム・サイエンスなどへの関心が高まっているようだ。 （注